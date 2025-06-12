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Hacıların Kayseri’ye Dönüşü Mutlu

HACIBU İBADETİ TAMAMLAYANLAR KAYSERİ’YE DÖNDÜ

Kutsal topraklarda hac ibadetini tamamlayan hacıların bir kısmı Kayseri’ye geri döndü. Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinden Kayseri’ye giden ilk hacı kafilesini taşıyan özel havayollarına ait uçak, Kayseri Havalimanı’na saat 22.30’da indi. Pasaport kontrol işlemlerinin ardından bagajlarını alan hacılar, terminal çıkışında aileleri ve yakınları tarafından karşılandı. Hacılar ve sevdikleri arasında duygusal anlar yaşandı.

HACILAR DUYGULARINI PAYLAŞTI

Hacılardan Fehmiye Akkaş, büyük bir mutluluk yaşadığını ifade etti. Anlatılamaz duygular içinde olduğunu dile getiren Akkaş, “Herkesin gidip görmesini çok arzu ediyorum. Diyanet Vakfından da çok memnunum. Bizi çok güzel ağırladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Her şey mükemmeldi.” şeklinde konuştu.

KUTSAL TOPRAKLARDAN DÖNÜŞLER

Sevilay Özgün, kutsal topraklardan döndüğü için çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Güldane Kaygısız ise “Bu kutsal toprakların yolunu 16 yıldır gözlüyorum. Bugünleri bana nasip eden Allah’a binlerce kez şükrediyorum.” sözleriyle duygularını açıkladı.

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