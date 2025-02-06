Hacıosmanoğlu Koç’u Selamladı, Özbek’i Görmedi!

ADIM ADIM ANMA PROGRAMLARI

6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman’da, depremde yaşamını yitiren vatandaşlar için anma programları düzenleniyor. Bu organizasyonlara siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok kişi katılıyor. Program öncesinde yaşanan bir görüntü ise hızla sosyal medyada yayıldı.

GERİLİM DOLU ANLAR

Törenin başlamasına birkaç dakika kala salonda gergin bir atmosfer gözlemlendi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile selamlaştı. Ancak Hacıosmanoğlu’nun Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile tokalaşmaması dikkat çekti. Bu durum, salondaki gerginliği daha da artırdı.