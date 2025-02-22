Hacıosmanoğlu’ndan Güncel Konulara Yönelik Açıklamalar

YABANCI HAKEM ATAMASI AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbiye yabancı hakem atanacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından Hakem Atama Komitesi, Slovenyalı hakem Slavko Vincic’in derbi için görevlendirildiğini açıkladı. Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki bu önemli maça yabancı hakem atanması, birçok çevrede büyük tepkiyle karşılandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bu gelişme sonrası basın toplantısı düzenleyerek detayları paylaştı.

SEVGİ VE SAYGILARIMI SUNUYORUM

Hacıosmanoğlu, açıklamalarına Türk halkına selam göndererek başladı ve şunları söyledi: “Öncelikle bizi izleyen Türk halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” Galatasaray ile kişisel bir düşmanlığı olmadığını belirten Hacıosmanoğlu, “Galatasaray’la düşmanlığım yok, kimseyle düşmanlığım yok. Galatasaray’la problemim hiç olmadı ve olmayacak” şeklinde konuştu.

KABUL EDİLEMEZ HATALAR

TFF Başkanı, hakemlerle ilgili endişelerini dile getirerek, “İnsani hatayı kabul ederim ama bir pozisyonu iki kez izlediğimde, durumu anlıyorum. VAR’da hatayı kabul etmem ama VAR’da hatalar arttı. Hiçbir kulübün talebiyle VAR’a yabancı gelmedi.” ifadelerini kullandı. VAR konusunda yaşanan sorunların altını çizen Hacıosmanoğlu, devre arasında yabancı hakemin görev alacağını belirtti.

DÜZENLEMELER İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki yetersizlikler hakkında şu gözlemleri paylaştı: “25 senenin birikintisi var, temizlik kolay değil. Bize üç ay biçtiler, sonra altı ay biçtiler ama biz buradayız!” Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile olan ilişkisinin dostane olduğuna tekrar vurgu yaptı ve bu durumu sürekli olarak gündeme getirenleri eleştirdi.

GELECEK İÇIN ADIMLAR ATILIYOR

Hakemlerin uygun olmadığını ifade eden Hacıosmanoğlu, “Herkese eşit mesafedeyiz!” diyerek Bütün takımlara eşit yaklaşacaklarını tekrarladı. Eski federasyonların geçmişteki seçim süreçlerini ve dışarıdan gelen müdahaleleri eleştirerek, yeni bir denetleme kurulunun devreye girdiğini açıkladı.

SLOVENYA İLE İLETİŞİMDEYİZ

TFF Başkanı, yabancı hakem atanmasının süreçlerini şu sözlerle anlattı: “MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, birçok ülke ile yazışmalara başladı. Hollanda Federasyonu ile de görüştük, ancak hakem veremediklerini ifade ettiler.” Derbi öncesindeki gelişmeler ışığında MHK’nın almış olduğu kararlara vurgu yaparak, “Sonra Slovenyalı hakemi seçtik” dedi.

HATA ORANLARI HAKKINDA YORUMLAR

İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincic’in Avrupa’nın en iyi hakemlerinden biri olduğunu ve “Türkiye’de en az hata yapılan lig” olduğunu ifade etti. Hacıosmanoğlu, “Sanki Türkiye’de iki takımdan başka takım yok, iki takım için ülke futbolunu mu feda edeceğiz!” şeklindeki eleştirisiyle dikkat çekti.

GALATASARAY İLE KURULAN İLİŞKİ

TFF Başkanı, Galatasaray kulübüyle ilişkisini “Galatasaray ile sorunum yok ve asla da olmaz.” diyerek yineledi. Hacıosmanoğlu, bu durumun sadece Fenerbahçe ile kurulan ilişkiler üzerine yorumlar yapıldığını ve kendi tarzının farklı olduğunu belirtti.

ETİK KURULUNA SEVK EDİYOR

Son olarak Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek’i Etik Kurulu’na sevk edeceğini duyurdu. “Dostun ile selamı, sabahı kesersen, tokattan daha beter bir şeydir.” diyen Hacıosmanoğlu, belgelerle desteklenecek suçlamalara yanıt vereceklerini belirtti. “Bana söylediklerinin %10’unu Etik Kurulu’nda belgelesin, o gün TFF’deki başkalık görevimi bırakacağım!” dedi.

İlk olarak Galatasaray’ın Slavko Vincic için yaptığı başvuruyu göz önünde bulunduran Hacıosmanoğlu, bu ifadenin ardından daha fazlasını açıklamakta kararlı görünüyor.