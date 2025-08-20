Hacıveliler’de Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkilileri uyardı. Bu çağrı üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Orman yangınına karşı mücadele eden ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla karadan etkili bir şekilde müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalara hız verildi.