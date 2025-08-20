Haberler

Hacıveliler’de Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGEDE HIZLI MÜDAHALE

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi’nde orman yangını meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yetkilileri uyardı. Bu çağrı üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı birçok ekip yönlendirildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Orman yangınına karşı mücadele eden ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla karadan etkili bir şekilde müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalara hız verildi.

İsrail Kara Harekâtı İçin Hazırlanıyor

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik kara harekâtı hazırlıklarına başladı. Bölgedeki Filistinlilerin tahliyesi planlanırken, sivil kayıpların artabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
Konya’da Tüp Patladı, İki Kişi Yaralandı

Konya'nın Meram ilçesindeki bir bodrum atölyesinde tüp patlaması yaşandı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri hızlı müdahalede bulundu.

