Haciz Sürecinde Ticari İlişki İddiası

HAÇİZ İŞLEMİ SONRASI AÇIKLAMALAR

Sakarya Arıcılar Birliği’ne gerçekleştirilen haciz işlemi ardından, birlik başkanının “İcra takibi gönderen firmayla hiçbir ticari ilişkimiz yok” ifadelerine destekte bulunmayan firma yetkilisi, fatura kayıtları, ödeme planları ve teslim tutanakları ile yanıt verdi. Önceki günlerde Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği’ne borçları nedeniyle haciz uygulandığı ve kraliçe arılara el konulduğu iddiaları gündeme geldi. Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, kısa zaman önce yeni hizmet binasına taşındıklarını, süreç içerisindeki e-haciz tebligatlarını fark edemediklerini ve usule uygun süreyi kaçırdıklarını bildirdi. Haciz memurlarının bal tenekeleri ve bazı arı yemi üretim makinelerine el koyduğunu belirten Ör, kraliçe arılara el konulmadığını ifade etti. Ayrıca, haczi başlatan firmayla ticari ilişkilerinin bulunmadığını dile getiren Ör, hukuki süreç kapsamında gerekli başvuruları yaptıklarını açıkladı.

TİCARİ İLİŞKİLER VE YANITLAR

Birlik Başkanı Mustafa Ör’ün “ticari ilişkimiz yok” açıklamasına yanıt veren firma yetkilisi Turan Başay, Sakarya Arıcılar Birliği ile gerçekleştirilmiş ticari işlemlere dair belgeler, fatura kayıtları ve imzalı evraklar gibi kanıtları kamuoyuyla paylaştı. Başay, “Mustafa Ör’ün doğru söylediği tek şey, grubumuzdaki söz konusu olan firmanın ikinci ayda kurulduğudur ama işimizi ikinci aydan sonra gerçekleştiriyoruz” diye belirtti. Başay, Ör’ün açıklamasındaki ticari ilişkisizlik iddiasının gerçek dışı olduğunu savundu ve haczi başlatan firmanın E-5 yanyol Modern Sanayii bölgesindeki bir bal üretim tesisine ait endüstriyel yük asansörünü yaptığını söyledi. “Bu süreçlerin ortaya çıkmasında, Mustafa Ör’ün bizimle iletişim kurmaması etkili oldu” dedi.

MAL VE BORÇ DURUMU

Haciz edilen mallar hakkında da bilgi veren Başay, “Haciz edilen 2 tır dolusu makine Yedi Emin deposunda, yaklaşık 2 ton bal ise depoda. Biz firma olarak paranın peşinde değiliz, bu duruma gelmemiz Mustafa Ör’ün ticarete yakışmayan davranışlarının sonucudur. Önemli olan karşılıklı güven ve saygıdır” ifadelerini kullandı. Başay, haciz koymanın üzücü bir durum olduğunu belirtirken, tek sebebin Mustafa Ör’ün tutumu olduğunu belirtti. “Bu durum, çok cahilane ve trajikomik” diyerek durumu özetledi. Başay, “Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yoldan geçen herkes bir yere haciz gönderemez” diyerek, sürecin hukuki yoldan takip edildiğini söyledi. Ör’ün açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını ve bunun firmayı mağdur eden bir durum olduğunu vurguladı.