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Hacizli Otomobil, Çöp Kenarında Bulundu

 

OTOMOBİLİN ÇÖPE ATILMASI ŞAŞKINLIK YARATIYOR

 

Antalya’nın Serik ilçesinde hacizli ve yakalama kaydı bulunan bir otomobil, çöp konteynerinin yanına bırakılmış şekilde bulundu. Kürüş Mahallesi Sanayi bölgesinde yer alan 07 FPB 87 plakalı eski model aracın konteyner yanında terk edildiği, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ve vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. polis ekipleri, ihbarların üzerine bölgeyi kontrol altına aldı.

 

MOTOR PARÇALARI SÖKÜLMÜŞ

 

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, çöp konteynerinin yanına atılmış olan otomobilin motor parçalarının sökülmüş olduğu belirlendi. Plaka sorgulaması yapan ekipler, aracın hacizli ve arama kaydı bulunduğunu saptadı. Olayın ardından, çekici aracılığıyla otomobil, yediemin otopark görevlilerine teslim edildi. Olayla ilgili olarak incelemelerin sürdüğü ifade edildi.

 

GEÇMİŞE YOLCULUK YAPAN BİR OTOMOBİL

 

Nostalji meraklılarının tanıdığı bu eski model otomobilin çöpe atılması, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık ve hayal kırıklığı yarattı.

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