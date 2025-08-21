Hacken, Cluj’u 7-2 yendi

MAÇ ANALİZİ

İsveç temsilcisi Hacken, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya ekiplerinden Cluj’u konuk etti. Bravida Arena’da gerçekleşen karşılaşmada Hacken, rakibini 7-2’lik farklı bir skorla mağlup etti. Bu sonuç, Hacken’ın rövanş öncesinde sağlam bir avantaj elde etmesini sağladı.

HACKEN’IN GOLLÜ RÜYASI

Hacken, maç boyunca üstün bir oyun sergiledi. Galibiyeti getiren goller 2. ve 34. dakikada Simon Gustafson, 18. dakikada Silas Andersen, 24. dakikada Adrian Svanback, 49. dakikada Isak Brusberg ve 61 ile 70. dakikada Paul Dembele tarafından atıldı. Rakip takım Cluj ise 38. dakikada Meriton Korenica ve 50. dakikada Andrei Kordea ile rakip fileleri havalandırmayı başardı.

RÖVANŞ MAÇINA HAZIRLIK

Bu sonuç, Hacken için büyük bir avantaj sağlarken, Cluj’un rövanş maçı için iyi bir strateji geliştirmesi gerekecek. Eşleşmenin rövanşı, 28 Ağustos Perşembe günü Romanya’da yapılacak ve Cluj’un telafi çabaları dikkatle izlenecek.