Hadim’de Ramazan Öncesi Gıda Denetimi Yapıldı

RAMAZAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI ÇERÇEVESİNDE DENETİMLER YAPILDI

Hadim ilçesinde Ramazan Bayramı’na yönelik hazırlıkların sürdüğü günlerde, gıda ürünleri üzerinde denetim gerçekleştirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, işletmelerin hijyen standartları, ürün ve malzeme saklama koşulları, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile satış ve sunumda kullanılan aletlerin uygunluğunun denetlendiği ifade edildi.

İŞLETMELERE GIDA MEVZUATI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

Denetim ekipleri, iş yerlerinin kayıt ve onay belgelerini kontrol ettikleri gibi fiziki ortamların asgari teknik ve hijyen standartlarına uygun olup olmadığını da inceledi. Bunun yanı sıra, işletme sahipleri ve çalışan personel, gıda mevzuatı çerçevesinde gerekli bilgilendirmeleri ve uyarıları aldı.