Hadise boşanıyor!

4 ay önce iş adamı Mehmet Dinçerler ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Hadise boşanma kararını duyurdu.

Geçtiğimiz nisan dünyaevine giren Hadise ile Mehmet Dinçerler’in ilişkilerindeki kriz iddiaları doğru çıktı.

Hadise, iddialar sonrası evliliği sona erdirmek için harekete geçti. 2. Sayfa’nın haberine göre 36 yaşındaki şarkıcı Mehmet Dinçerler’den boşanmak için resmi olarak dava açtı.

Hadise’nin menajeri Haluk Şentürk, Snop Magazin’e yaptığı açıklamada boşanma davasının açıldığını doğruladı. Basın danışmanına “Boşanma dilekçesini verdim. Arayanlara boşanacağımı açıklayabilirsin” dediği öğrenilen ünlü şarkıcının dilekçesini Beykoz Adliyesi’ne verdiği belirtildi.