Hadise, Eleştirilere Açıktan Yanıt Verdi

HADİSE’NİN ÖZEL HAYATI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Hadise, magazin dünyasında parlayan yıldızlardan biri olarak, özel yaşamı ve sahne performanslarıyla sürekli gündemde yer alıyor. Fırtınalı aşk hayatı ve cesur açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, kendisine yapılan eleştirilere sahneden verdiği etkileyici yanıtıyla tartışma yaratmayı başardı. Hadise, son dönemde Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile ilişkisiyle sıkça konuşuluyordu. Ancak çift, aralarındaki fikir ayrılıkları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda yollarını ayırdı. Bu durum, Hadise’nin özel hayatına dair ilginin yeniden artmasına neden oldu.

ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE HADİSE VAR

Hadise, aşk hayatındaki dalgalanmalara ek olarak sahne kostümleri, enerjik performansları ve özgür tavırlarıyla da sık sık magazin gündeminde ön plana çıkıyor. Ancak son zamanlarda, sosyal medya üzerinden gelen sert eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle şarkıcının bir dans videosuna yapılan yorumlar tartışma yarattı. Bazı kişiler, Hadise’nin tarzını “edepsizlik” olarak değerlendirdi.

REYNMEN’İN ANNESİNDEN SERT YORUMLAR

Reynmen’in annesi Nasibe Yılmaz’ın Hadise’nin sahne performansına yönelik sert eleştirisi sosyal medyada geniş yankı buldu. Yılmaz, “Bir insan para da kazanıyorsa edebiyle kazansın. Bu paranın bereketi olmaz. Bunu asla unutmayın. Haramla kazanılan paradan bir farkı yok. İğrenç ötesi, midem bulandı” yorumlarıyla dikkat çekti. Bu eleştirilerin ardından, önceki akşam sahne alan Hadise, kendisine yöneltilen eleştirilere şu sözlerle yanıt verdi: “Bu aralar bir fena üzerime geliyorlar. Her yerden bir saldırı. Dansıma laf geliyor, özgür konuşmama laf geliyor, seksi olmama laf geliyor… Ama ben buyum. Hayatımızda her zaman böyle şeyler yaşayacağız.”