Haberler

Hadise, Hayranıyla Özel Anlar Yaşadı

HADİSE’İN KONSERDEKİ DUYGUSAL ANI

Ünlü pop sanatçısı Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya’nın Stuttgart kentinde sahne alan Hadise, konserde bir hayranının açtığı pankarta kayıtsız kalamadı.

PANKARTTAKİ DÜŞİNCE

Sarı saçlarına geri dönen Hadise’nin gözleri, seyirciler arasında bir hayranının tuttuğu pankarta takıldı. Pankartta, “En büyük hayalim Hadise’ye sarılmak” ifadeleri yazıyordu. Bu içten dileği yanıtlamayan Hadise, hayranı olan genç kadını sahneye davet etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Hayranının bu hayalini gerçekleştiren Hadise, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan bu jest, konserin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. İşte ikilinin o anki pozu;

ÖNEMLİ

Haberler

Motorin Fiyatları Yeniden Arttı, Zam

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki artış, motorin fiyatının 98 kuruş yükselmesine neden oldu; yeni fiyatlar pompada uygulanmaya başlandı.
Haberler

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te Enerji Yatırımları Yapıyor

Toroslar EDAŞ, 2024'te Gaziantep'te sanayiye destek sağlayarak enerji hizmetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.