Hadise, Hayranıyla Özel Anlar Yaşadı

HADİSE’İN KONSERDEKİ DUYGUSAL ANI

Ünlü pop sanatçısı Hadise, hem sahne performansları hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Almanya’nın Stuttgart kentinde sahne alan Hadise, konserde bir hayranının açtığı pankarta kayıtsız kalamadı.

PANKARTTAKİ DÜŞİNCE

Sarı saçlarına geri dönen Hadise’nin gözleri, seyirciler arasında bir hayranının tuttuğu pankarta takıldı. Pankartta, “En büyük hayalim Hadise’ye sarılmak” ifadeleri yazıyordu. Bu içten dileği yanıtlamayan Hadise, hayranı olan genç kadını sahneye davet etti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Hayranının bu hayalini gerçekleştiren Hadise, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni toplayan bu jest, konserin en çok konuşulan anları arasında yer aldı. İşte ikilinin o anki pozu;