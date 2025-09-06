Haberler

Hadise Moda Dergisi Kapak Yüzü Oldu

MODA DÜNYASINDAKİ YERİ

Cesur sahne kıyafetleri ve dikkat çekici danslarıyla sürekli olarak gündemde yer alan ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz haftalarda yoğun temponun etkisiyle yaşadığı duygusal anlarla konuşulmuştu. Eleştirilerin hedefinde olan Hadise, bu sefer L’Officiel Türkiye dergisinin yeni sayısının kapak yüzü olarak karşımıza çıktı. Ünlü sanatçı, moda alanında da adından söz ettirmeye devam ediyor.

KAPAK ÇEKİMİ VE STİLİ

Hadise, L’Officiel Türkiye için kamera karşısına geçtiği çekimde, siyah iç çamaşırını gri kürk detaylı bir montla kombinleyerek objektiflere poz verdi. Gri tonlardaki uzun kürk montunu, şık ve yüksek topuklu ayakkabılarla tamamlayan şarkıcı, güçlü ve cesur bir imaj sergiliyor. İddialı tarzıyla dikkat çeken Hadise’nin kapak çekiminden paylaşılan kareler, hayranları tarafından hızla ilgi gördü.

ÖNEMLİ

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’yı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da Valilik Binası'nın açılış etkinliğine iştirak etti.
Haberler

Diyarbakırspor, Hüseyin Özcan’la Anlaştı

Diyarbakırspor, Bölgesel Amatör Lig için yeni teknik direktörü Hüseyin Özcan ile sözleşme imzaladı. Kulüp, şampiyonluk hedeflerini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.