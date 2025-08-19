Haberler

Hadise, Nicki Minaj Akımına Katıldı

HADİSE’NİN SOSYAL MEDYADAKİ ETKİSİ

Türk pop müziğinin önde gelen isimlerinden Hadise, sadece müziğiyle değil, sosyal medya üzerindeki etkileşimleriyle de dikkat çekiyor. Son zamanlarda sahne arkasına dair yaptığı paylaşımlar sayesinde hayranlarıyla daha yakın bir ilişki kuran sanatçı, Instagram’da binlerce kişinin katıldığı “Nicki Minaj akımı”na dahil oldu.

KONSERLERDE BÜYÜK COŞKU

Hadise, Kuşadası ve Antalya’da düzenlediği konserlerde binlerce kişiyi eğlendirerek onların büyük beğenisini kazandı. Performanslarının ardından ekibine teşekkür eden sanatçı, “Çok özlemişim! Kuşadası ve Antalya süperdiniz, sizi çok seviyorum” mesajını paylaştı. Ancak asıl sürprizi çok geçmeden sosyal medya hesabından geldi.

Hadise, sosyal medya paylaşımlarında “Nicki Minaj akımı”na katıldığını duyurdu. Altın rengi payetli elbisesi ve şık çizmeleriyle kameraların önüne geçen Hadise, cesur pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Masanın üzerine oturarak verdiği bu pozunu “Meydan okuma kabul edildi” notuyla paylaştı.

