Hadise’nin Kıskançlık İddialarına Cevabı Fotoğraflı

O SES TÜRKİYE EKRANLARA DÖNDÜ

Uzun bir aradan sonra O Ses Türkiye izleyicileriyle buluşuyor. Bu sezon jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin yer alıyor. Melike Şahin, yarışmanın bu sezonunda ilk kez jüri üyeliği yapıyor ve programın açılış bölümünde bir şarkı seslendiriyor. Performansı seyircilerden büyük alkış alıyor.

HADİSE’NİN YORUMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Melike Şahin’in başarılı performansının ardından, ekrana Hadise’nin “Yok canım” dediği anlar geliyor. Bu görüntüler, sosyal medyada “Hadise, Melike Şahin’i kıskandı” şeklinde yorumlara neden oluyor. Sosyal medya kullanıcıları, bu anı dikkatle takip ediyor ve farklı yorumlar yapıyor.