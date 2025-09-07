Haberler

Hadise, Reklam Yüzü Oldu.

HADİSE’NİN YENİ REKABETİ

Son dönemde sosyal medya platformlarında büyük ilgi toplayan “Stiletto Challenge” akımına katılarak dikkat çeken Hadise, şimdi bir markanın reklam yüzü olarak öne çıkıyor. Yeni iş birliği kapsamında fotoğraf çekiminde yer alan ünlü şarkıcı, kampanya için özel olarak hazırlanan kareleri sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

DANTEL ELBİSESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Hadise’nin tercih ettiği, baştan aşağı dantelden oluşan dikkat çekici elbise, paylaşımlarında büyük yankı uyandırdı. Hızla yayılan bu pozlar, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına eklediği kısa bir video ile hayranlarına hitap ederek, “Gözlerini alamayacaksın, biliyorum” dedi.

Hadise’nin cesur ve iddialı paylaşımı, hızlı bir şekilde binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu gelişmeler, şarkıcının sosyal medyadaki etkisini bir kez daha kanıtladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tekirdağ’da Balıkçılar, Filistin’e Destek Verdi

Tekirdağ'da balıkçılar ve yelkenciler, Filistin'e destek amacıyla Küresel Sumud Filosu'na yönelik gösteri düzenledi. Etkinlik, Gazze'deki saldırılara karşı çıkan sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
Haberler

Muğla’da FETÖ’cü Eski Hakim Yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası olan eski bir hakim yakalanarak cezaevine gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.