Hadise resmen boşandı

Ünlü pop şarkıcısı Hadise, beş ay önce evlendiği Mehmet Dinçerler’e boşanma davası açmıştı.

Ünlü popçunun, klibinde ve konserinde Murda’yla samimi görüntüler vermesine, iş insanı ve ailesinin tepki gösterdiği iddia edilmişti. Ayrıca Dinçerler’in, Hadise’nin sahne kıyafetlerine karıştığı öne sürümüştü. Ayrılıklarıyla magazin gündeminden düşmeyen ikilinin dava günü geldi çattı. Hadise ve Mehmet Dinçerler, anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. İşte detaylar…

Nisan 2022’de Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız dünyaevine giren Hadise ile Mehmet Dinçerler’in son dönemde birlikte görüntü vermemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Mutlulukları 5 ayda sona eren ikiliden Hadise, 14 Eylül’de Beykoz Adliyesi’nde boşanma davası açmıştı. Ünlü popçu, dava dilekçesinde şu ifadelere yer vermişti:

Mehmet Dinçerler evlendikten kısa süre sonra Hadise’nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Bu davranışlar zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Baskılar Hadise’yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti.