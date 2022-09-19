Hadise'nin düğün takıları ile ilgili Yargıtay'dan karar çıktı.

Ünlü şarkıcı Hadise’nin boşanma sürecinde olduğu eşi Mehmet Dinçerler’in düğün takılarını geri istemesiyle ilgili Yargıtay’dan karar çıktı.

Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz nisan ayında dünyaevine giren Hadise için boşanma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Dinçerler’in evlilik teklifi için verdiği 3 milyon TL’lik yüzüğü ve düğün takılarını geri istemesi üzerine Yargıtay’dan karar geldi.

Nisan ayında evlendiği Hadise ile boşanma sürecinde olan Mehmet Dinçerler’in takıları geri istemesiyle ilgili karar Yargıtay’dan çıktı.

Sabah’ın haberine göre, düğünde takılan takıların kime kalacağı konusu Yargıtay’ın emsal kararıyla çözüme kavuştu.

Kurul, düğün sırasında takılan ziynet eşyaların ve paraların kadına bağışlanmış sayıldığına ve kadının kişisel malı sayıldığına hükmetti.

Hadise’den yana verilen karar “Düğün takıları kadınındır” şeklinde oldu.