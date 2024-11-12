hadrianopolis-antik-kenti-nde-bulunan-kolye-ucu

ARKEOLOJİK KAZILAR SÜRÜYOR

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Budaklar köyünde, milattan önce 1’inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8’inci yüzyıla kadar yerleşim alanı olarak kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti’nde arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın başkanlığında yürütülen bu çalışmalar kapsamında, çok önemli bir buluntuya ulaşıldı.

KOLYE UCU BULUNDU

Kazada, Hz. Süleyman’ın at üzerinde elinde mızrak ile şeytanı mızrakladığı bir sahneyi betimleyen kolye ucu keşfedildi. Bu kolyenin milattan sonra 5’inci yüzyıla ait olduğu değerlendiriliyor ve üzerinde “Rabb’imiz kötülüğü yendi” yazısı yer alıyor. Çelikbaş, bu buluntu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kültür Bakanlığımızın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Çalışmalar esnasında önemli nitelendirilebilecek buluntular da ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesini SDC 3 olarak nitelendirilen yapının içerisinde gerçekleştirilen kazılar esnasında ortaya çıkardık. Anadolu arkeolojisi için önemli olduğunu düşünüyoruz. Daha önce benzerine hiç bu coğrafyada rastlanmamıştı.”

HZ. SÜLEYMAN’IN ÖNEMİ

Çelikbaş, mevcut kolyenin taşıdığı öneme de değinerek, “Bu amulet dediğimiz, muska olarak kullanılan bir kolye ucu. Bu objeyi önemli kılan unsurlardan bir tanesi de her iki tarafında yer alan yazıtlar ve üzerinde bulunan betimdir. Üzerindeki betimde Hz. Süleyman bir at üzerinde elinde mızrak ile şeytanı mızraklarken resmedilmiş. Çünkü 3 kutsal dinde de Hz. Süleyman önemlidir. Yahudilikte ve Kitab-ı Mukaddes’te bir hükümdar olarak yer alırken, İslam dininde ise hükümdarlığının yanı sıra peygamber olarak da gösterilmektedir. Yani semavi dinler için önemli olan Hz. Süleyman’ın bu kolye üzerinde betimlenmesi bizleri hem şaşırttı hem de Anadolu arkeolojisi için önemli bir eser niteliğini ortaya koydu” ifadelerini kullandı.