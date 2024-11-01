KAZI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karabük Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, antik kentte Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras Projesi” çerçevesinde, KBÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş’ın liderliğinde kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. “Karadeniz’in Zeugması” olarak adlandırılan antik kentte, çeşitli hayvan tasvirleri ile ünlü mozaiklerin bulunduğu kiliselerin tabanlarında, şimdiye dek iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapılar, anıtsal kültik niş, sur, villa ve diğer anıtsal yapılar ile bazı kutsal alanların bulunması dikkat çekiyor. Kazılarda son olarak 5. yüzyıla ait bir arbalet tipi fibula ile 2. yüzyıla ait “Nehir Tanrısı” betimini içeren sikkeye rastlandı.

BULUNTULARDA ÖNEMLİ GELİŞMELER

Açıklamada yer alan görüşlerinde Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, kazıların güney nekropol ve “SDJ-3” olarak adlandırılan iki bölgedeki yoğunlaştığını, bu yıl önemli buluntulara ulaşmalarının sevindirici olduğunu belirtti. Güney nekropoldeki mezarlarda Roma dönemine ait ölü gömme geleneklerine dair veriler elde edildi. Çelikbaş, “Bunlardan en dikkati çekici olanı, Roma döneminde Hadrianopolis’te basılmış bir sikke. Bu sikkede Hadrianopolis’e ait olduğunu gösteren bir etnikonun yanı sıra Nehir Tanrısı betimi yer alıyor ve altında ‘Kezios’ yazısı bulunuyor. Bu yazıt, antik dönemde Eskipazar Çayı’nın adının Kezios olduğunu göstermesi açısından çok değerli bir bilgi sunuyor. Mezarın içerisinde bu sikkenin ortaya çıkması da bunun bir Charon (mitolojide ölülerin kayıkçısı) sikkesi olarak mezar içerisinde bırakıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı. Çelikbaş, güney nekropolünde bulunan sikkenin milattan sonra 2. yüzyıla, diğer buluntuların ise 5. yüzyıla ait olduğunu paylaşarak, “Güney nekropolünde ölü gömme geleneği yaklaşık 300 yıl kesintisiz şekilde devam etmiş” dedi.

KÜLTÜR VE SANAT DEĞERLERİ

Kaya mezarlarından oluşan bir alanda ölü kültüne ait buluntuların ortaya çıkmasının önemli olduğunu vurgulayan Çelikbaş, “Güney Paflagonya bölgesinde şu anda nekropol kazısı yapılan tek antik kent Hadrianopolis. Hadrianopolis’te de bu mezarların içerisinde, dönemin hem kültürünü, sanatını hem de dini inanışını yansıtan buluntuların ortaya çıkması gerçekten bizi hem şaşırttı hem de sevindirdi” şeklinde konuştu. Antik dönemde fibulaların, kumaşların uçlarını tutturmanın yanı sıra estetik anlamda da kullanıldığını belirten Çelikbaş, “Dolayısıyla bunun bir takı objesi, aksesuar olarak da kullanıldığını söyleyebiliriz” dedi. Hadrianopolis’in Roma İmparatorluğunun Güney Paflagonya’daki bir karargahı olduğu konusunda artık kesine yakın bir inançları olduğunu ifade eden Çelikbaş, “Buradaki bu mezarlarda bu eserlerin ortaya çıkması, askeri cenazelerin de buraya defnedildiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı.