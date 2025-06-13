Hafif Şiddette Depremler Yaşandı

DEPREMLERİN GÖSTERİLDİĞİ KURULUŞLAR

13 Haziran 2025 Cuma günü, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde hafif şiddette sarsıntılar meydana gelmiş. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi, bu depremleri anlık olarak takip ediyor ve kamuoyuna bilgi vermeye devam ediyor. Güncel durumla ilgili olarak, 13 Haziran 2025’te İstanbul merkezli kayda değer bir deprem gerçekleşmemiş.

SON DEPREMLERİN ANALİZİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bölgesel depremler üzerinde yaptığı araştırmalarla halkı bilgilendiriyor. Son depremler listesine göre, Marmara Bölgesi’nde zaman zaman düşük şiddetli sarsıntılar yaşanıyor. Ancak, İstanbul’da 13 Haziran 2025 tarihinde kayda değer bir deprem bildirilmemiş. Önceki gün 12 Haziran’da Marmara Denizi açıklarında 1.9 büyüklüğünde küçük bir depremin meydana geldiği kaydedilmiş.

İSTANBUL’DA DEPREM GEÇMİŞİ

İstanbul’da en son 23 Nisan 2025 tarihinde, Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Bu deprem, şehir genelinde ve çevre illerde ciddi bir şekilde hissedilmiş. Bu büyük depremin ardından bölgede çok sayıda artçı sarsıntı da kaydedilmiş. AFAD, son depremler hakkında anlık bilgileri kamuoyuna sunuyor.

GERİ DÖNÜŞÜM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, resmi web sitesi üzerinden deprem bilgilerini halka duyuruyor. Anlık gelişmeler ve son depremler hakkında güncel bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, bu kaynakları kullanarak bilgilere ulaşabiliyor. Bu tür bilgiler, depremlere hazırlık ve farkındalık açısından gereken bir konu olarak öne çıkıyor.