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Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü

KAZA SONRASI HIZLI MÜDAHALE

Karabük’teki Eskipazar ilçesinde, Mehmet Eren Yılmaz’ın kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Hamzalar Kabarmut grup yolunda devrildi. Kaza sonrası, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Eren Yılmaz ve araçta yolcu olarak bulunan M.S., sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde polis memuru olarak görev yapan 26 yaşındaki Mehmet Eren Yılmaz, tedavi edilirken yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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