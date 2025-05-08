Hafif Ticari Araç İstasyona Daldı

HAFİF TİCARİ ARAÇ AKARYAKIT İSTASYONUNA DALDI

Malatya’da sürücü kontrolü kaybetti ve hafif ticari araç akaryakıt istasyonuna daldı. Bu kazada 2 kişi yaralandı. Olay, Malatya-Ankara karayolu üzerinde, Şehirler Arası Otobüs Terminali çevresinde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ VE YARALILAR

Edinilen bilgilere göre, Ankara yönüne giderken 34 TL 2858 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsü tarafından kontrol edilirken aniden yoldan çıktı. Araç, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak yerinden söktü ve akaryakıt istasyonuna daldı. Çarpmanın etkisiyle araç, totem tabelaya çarparak durabildi. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.