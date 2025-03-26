İSTANBUL’DAN SİNOP’A GİDEN ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Olay Detayları

İstanbul’dan Ramazan Bayramı için Sinop’a gitmekte olan vatandaşların bulunduğu hafif ticari araç, Kastamonu’da kaza yaptı. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza, Kastamonu’nun Araç ilçesinde, Kastamonu-Karabük karayolu üzerinde Avlağıçayır köyü mevkiinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Dursun B. (71) yönetimindeki 57 DA 731 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarptı ve şarampolde takla attı.

Kaza Sonrası Durum

Takla atan araç, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü Dursun B. ile birlikte Melek Ş. (83) ve Vasfiye B. (70) yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkararak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.’nin hayati tehlikeleri olduğu belirtildi.

Ramazan Bayramı Yolculuğu

Yaralıların, Ramazan Bayramı için İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine gitmekte oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.