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Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

YOL KENARINA DEVRENLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA YARALILAR VAR

Afyonkarahisar’da meydana gelen bir trafik kazasında hafif ticari araç, yol kenarına devrilerek kontrolden çıktı. Olay, Emirdağ ilçesi Ümraniye köyü civarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ü.K. yönetimindeki 03 DF 633 plakalı hafif ticari araca sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devirdi.

KAZADA YARALANANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda araçta bulunan M.K. ve U.A.K. yaralandı. Yaralıların durumu, çevredekilerin 112 Acil Servis’i aramasıyla açıklık kazandı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere taşındılar. Söz konusu kazanın ardından jandarma tarafından detaylı bir inceleme başlatıldı.

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