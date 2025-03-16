KAZANIN DETAYLARI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazasında, otomobille çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç, köprüde asılı kaldı. Kazada araç içindeki aile ölümden dönerken, olay dün akşam saatlerinde İpekyolu mevkisi 5. Zırhlı Tugay Kavşağı’nda yaşandı.

ÇARPIMANIN ETKİLERİ

Edinilen bilgilere göre, aynı yönde ilerleyen 27 DY 073 plakalı hafif ticari araç, 33 NLB 96 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç, kavşaktaki köprünün kenarına takılarak asılı kaldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirerek 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesini sağladı. Neyse ki kazada yaralanan kimse olmadı ve hafif ticari araçta bulunan aile büyük bir tehlikeden kurtuldu. Ekipler, köprüde tehlikeli bir şekilde asılı kalan aracı çekici ile güçlükle indirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.