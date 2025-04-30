Hafif Ticari Araç Park Halindeki Araçlara Çarptı

KAZA SIRASINDA DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBEDİLDİ

İZMİR’in Konak ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir hafif ticari araç, park halindeki üç otomobile çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile çarpılan otomobillerden birinin sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 22.00 sularında Fevzi Paşa Bulvarı’nda gerçekleşti.

Konak’tan İzmir Fuarı yönüne giden A.E. (20) yönetimindeki 35 CGG 602 plakalı hafif ticari araç, iddialara göre bir taksinin önüne aniden çıkması sebebiyle kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, park halindeki 34 KHR 009, 06 DCP 23 ve 35 US 676 plakalı otomobillere çarptı. Kaza sonucunda, hafif ticari aracın sürücüsü ve çarptığı araçlardan birinde bulunan U.E. yaralandı. Çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.