Hafif Ticari Araç Polisin Üzerine Sürdü

Olay, dünkü saat 22.00 civarında Vali Rahi Bey Mahallesi’nde meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri, Heykel Meydanı’nda rutin denetim yaparken 35 BSH 971 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Trafik polisinin ehliyet kontrolü gerçekleştireceğini belirtmesi üzerine sürücü Ş.S. (19), hafif ticari aracı polisin üzerine sürdü. Bu durum karşısında trafik polisi aracın kaputuna tutunmak zorunda kaldı. Ancak Ş.S., kaputta olan trafik polisinin varlığına rağmen yaklaşık 500 metre uzaklaştı. Sürücü, seyir halindeyken önüne başka bir otomobilin çıkmasıyla durmak zorunda kalıp yakalandı. Ş.S., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ALKOLLÜ DURUMU TESPİT EDİLDİ

Olay sonrası yapılan incelemede, alkol kontrolüne tabi tutulan Ş.S.’nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi. Diğer yandan, hafif ticari aracın kaputunda yaklaşık 500 metre boyunca sürüklenen polis memuru yaralandı. Yaralı polis memuru, ekip aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.