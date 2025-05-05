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Hafif Ticari Araç Takla Attı

HAFİF TİCARİ ARAÇTAKİ KAZA DETAYLARI

Hatay’da meydana gelen bir kaza sonucu bir hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Olay, Antakya çevreyolu Kuzeytepe Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Devam eden yol çalışmalarının yapıldığı bölgede sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla yoldan çıktı ve çukura düştü.

KAZANIN SONUCU VE YARALILAR

Kaza sonucunda araç takla atarak ters döndü. Yaralı sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazanın nedenleri üzerine detaylı bir inceleme başlattı.

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