Hafif Ticari Araç, Tofaş’a Çıktı

TOFAŞ MARKA OTOMOBİLİN ÜZERİNE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇIKTI

Hatay’da, park halindeki Tofaş marka arabanın üzerine hafif ticari bir araç çıktı. Olayda yaralanma meydana gelmedi. Edinilen bilgilere göre, Tofaş sürücüsü aracını satmak üzereyken bu kazanın gerçekleştiği belirtildi.

KAZA KIRIKHAN İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza, Kırıkhan ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda Tofaş marka otomobilin üzerine çıktı. Olayda her iki araçta da hasar oluştu fakat yolculardan hiçbiri yaralanmadı. Tofaş sürücüsü, aracını satmak için kaparo aldığını ifade ederek hafif ticari aracın sürücüsüne tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR YARDIMCI OLDU

Tofaş’ın üzerine çıkan hafif ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından indirildi. Kaza sonrası, her iki aracın çekici yardımıyla otoparka çekilmesiyle birlikte yol trafiğe tekrar açıldı.