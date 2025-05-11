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Hafif Ticari Araç Tofaş’a Çıktı

İLGİNÇ KAZA HATAY’DA GERÇEKLEŞTİ

Hatay’da park halinde duran Tofaş marka bir otomobilin üzerine hafif ticari bir araç çıktı. Olayda yaralanma yaşanmamasına rağmen, Tofaş sürücüsü aracı satmak için kapora almıştı. Kaza, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi.

OTOMOBİL ÜZERİNE ÇIKTI

Cadde üzerinde ilerleyen Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda 80 AGN 312 plakalı Tofaş otomobilinin üzerine çıktı. Olay yerinde her iki araçta da hasar oluştu ancak kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tofaş sürücüsü, “Kapora aldım” diyerek hafif ticari araç sürücüsüne tepkisini dile getirdi. Olay sonrası, Tofaş’ın üzerine çıkan hafif ticari araç, çevredeki vatandaşlar tarafından indirildi. Araçların çekici ile otoparka çekilmesiyle birlikte yol tekrar trafiğe açıldı.

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