Haberler

Hafif Ticari Araçlar Çarpıştı: 1 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Aksaray’da, hafif ticari aracın önünde giden bir diğer hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi’nde, otogar yan yolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, otogardan şehir merkezi istikametinde seyreden M.T. (23) yönetimindeki 68 FS 23 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, önünde giden G.İ. (66) sürücüsündeki 68 BJ 974 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

KAZADA YARALANAN KİŞİYE MÜDAHALE

Kazada hafif yaralanan 66 yaşındaki kadın sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan kadına ambulans içinde müdahale ederken, polis ekipleri de kazayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Amasya’da Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde minibüsle hafif ticari aracın çarpışması nedeniyle 7 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavi ediliyor.
Haberler

Otobüs Devrildi: 20 İşçi Yaralandı

Çankırı'da fabrika işçilerini taşıyan bir otobüs, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada 20 kişi yaralandı, sağlık ve güvenlik ekipleri bölgeye gönderildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.