Hafif Yaralanan Yaya, Emniyet Şeridinde

KAZA ANININ GÖRÜNTÜLERİ

Hatay’da emniyet şeridini kullanan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazayı hafif şekilde atlatan yayaya ait anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi’nde bulunan Musa Kazım Arıkan Bulvarı’nda meydana geldi.

Cadde üzerinde karşıya geçmek isteyen iki yayadan birine otomobil çarpıyor. Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, kazayı saniyelerle hafif şekilde kurtaran yayaya ait görüntüler ortaya çıktı. Çarpmanın yaşandığı kişinin kazayı yaralanmadan atlattığı öğrenildi. Ayrıca, emniyet şeridinin ihlali dikkat çekti ve bu durum tepkilere yol açtı.