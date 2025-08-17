Hafik Gölü Sosyal Tesisi Açıldı

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILIM

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik Gölü Sosyal Tesisi ve Mesire Alanı’nın açılış etkinliğine katıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından kesin korunacak hassas alan olarak belirlenen Hafik Gölü’nde gerçekleştirilen bu sosyal tesislerin açılışında Güler, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ayrıca göldeki projelerin devam edeceğini dile getiren Güler, “Yapılan bu çalışma göl projesinin birinci etabı. İnşallah gölümüzün çevresinde ikinci etabı da güzel bir planlama ve projelendirme ile hayata geçiririz. Sivas’ımız için öncelikli olarak Hafik Gölü gibi benzer diğer projeleri hayata geçirmeyi, ülkemizin ve şehrimizin turizmine kazandırmayı özel bir uğrak alanı olarak bu yerleri çoğaltmayı arzu ediyoruz.” şeklinde konuştu.

PROJENİN DETAYLARI

Projenin Sivas İl Özel İdaresi ve Hafik Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirildiğini aktaran Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, “Göl kenarında ahşap yürüyüş alanları, iskeleler, kuş gözlem kulesi, çocuk oyun alanları, ahşap piknik alanları, kamelyalar, salıncaklar ve barbekü gruplarıyla ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebilecekleri sosyal alanlar oluşturuldu. 3 bin metrekareyi aşkın yeşil alan düzenlemesi yapıldı. Yaklaşık 2 bin 600 adet çeşitli bitkilerle, süs ağaçları, lavanta ve gül gibi peyzaj bitkileri bölgeyi renklendirdi. Ayrıca otopark alanı, yağmur suyu drenaj sistemi, dekoratif aydınlatma direkleri, enerji verimli LED sistemleri ve çevre dostu kent mobilyaları ile modern bir altyapı kazandırıldı. Mevcut restoran ve iskeleler onarılarak ziyaretçilerimizin hizmetine sunuldu.” ifadelerini kullandı.

AÇILIŞ KURDELESİ VE VATANDAŞLARLA SOHBET

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi. Piknik yapan vatandaşlarla da sohbet eden Güler ve Şimşek, doğum günü kutlanan 3 yaşındaki Edanur isimli çocuğun pastasını kesti. Açılış programına AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Hafik Kaymakamı Mürüvvet Yücel, Hafik Belediye Başkanı Habip Görler ile diğer davetliler katılım gösterdi.