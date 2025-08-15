Hafik’te Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Sivas’ın Hafik ilçesinde, makilik alanda meydana gelen yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyünde, saat 15.00 sularında bilinmeyen bir nedenle başladı.

ALEVLER HIZLA YAYILDI

Rüzgarın etkisiyle, alevler kısa bir süre içinde büyüyerek çevreye zarar vermeye başladı. Yangının ihbar edilmesi üzerine, bölgeye itfaiye, orman işletme, jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler ve köylülerin ortak müdahalesi sayesinde yangın, yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

ZARAR GÖREN AĞAÇLAR İNCELENİYOR

Yangın, köyün yamacında bulunan ağaçların zarar görmesine yol açtı. Yangınla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldığı bildirildi.