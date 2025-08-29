Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, Uluslararası Yarışmada Üçüncülük Elde Etti

İLK EĞİTİM VE HAFIZLIK SÜRECİ

Hafız Muhammed Yahya Yıldızhan, ilk Kur’an-ı Kerim eğitimini imam hatip olan babası Hacı Yıldızhan’dan aldı. 2005 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Yıldızhan, 2017’de başladığı hafızlığı 15 ayda tamamlayarak gerekli belgeyi almaya hak kazanıyor. Yıldızhan, ilk yarışma deneyimini 2018’de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Kur’an Kursları Arası Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması’nda yaşayarak Türkiye ikincisi oldu. Ortaokul döneminde de İstanbul ve Marmara bölgesinde çok sayıda derece elde ediyor.

YARIŞMA BAŞARISI VE TEMSİL

2020’de TRT ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birlikte düzenlediği TRT Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda gün ve hafta birincisi olarak finalist olma fırsatını yakalayan Yıldızhan, en prestijli Kur’an-ı Kerim okuma yarışmalarından biri olan 65. Malezya Uluslararası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek dünya üçüncülüğünü elde etti. Yıldızhan, bu süreçte Kur’an-ı Kerim sesinin sürekli duyulduğu bir evde büyüdüğünü ifade ederek şöyle konuştu: “Babamla birlikte Mısırlı karileri dinlerken, onları taklit etmeye çalışırdım. Babam bu kabiliyetimi fark edip teşvik ediyordu.”

BABANIN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Hafızlık yolculuğunda babasının aldığı bir kararın kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Yıldızhan, “2015 yılında babam yurt dışında Almanya’ya gitme fırsatı bulmuştu. Ama benim hafızlık yapabilmem için orayı bırakıp Türkiye’ye dönmesi beni çok motive etti.” diyerek bu dönüm noktasının önemini vurguladı.

ZORLU YARIŞMA SÜRECİ

Malezya’daki yarışmaya katılma hakkını elde ettiğini aktaran Yıldızhan, yarışmanın sürecini anlatarak şunları kaydetti: “Bu yıl 65’incisi düzenlenen yarışma, dünya çapında en prestijli yarışmalardan biri. Yarışmaya 49 ülkeden toplam 71 yarışmacı katıldı. Ön eleme aşaması oldukça zorlu geçti ve başarılı bir şekilde geçtiğim için mutluyum.”

BAŞARI VE GURUR DUYGUSU

Yıldızhan, “Ülkemizi temsil edip derece aldığım için çok mutluyum. Türk bayrağımızın dalgalanışına şahit olmak bize ayrı bir gurur verdi.” ifadelerini kullanarak yarışmanın kendisi için önemini dile getiriyor. Yıldızhan ayrıca, ailelerin çocuklarına Kur’an-ı Kerim’i sevdirmeden öğretmelerinin önemli olduğunu, güzel okumak isteyenlerin çok dinlemeleri ve okumaları gerektiğini belirtiyor.

İLERİDEKİ HEDEFLERİ

Muhammed Yahya Yıldızhan, bir yandan üniversite eğitimine devam edip Mısırlı Kıraat Alimi Şeyh Ahmed İsa Al-Masarawi’den kıraat dersleri alıyor. “Kıraat ilmini ve Kur’an-ı Kerim ilimlerini derinleştirip, İslam’a hizmet etmek ve talebeler yetiştirmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’yi uluslararası yarışmalarda en güzel şekilde temsil edebilmek için çalışıyorum.” diyerek hedeflerini paylaşıyor. Babası Hacı Yıldızhan ise oğlunun başarısından gurur duyduğunu belirterek, “Ailelerin çocuklarıyla bu süreçte sürekli birlikte olmaları çok önemli.” diyor.