“Hafıza İzmir Atölyesi” Projesi Başladı

PROJENİN TEMEL AMACI

İzmir’de, somut kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak hayata geçirilen “Hafıza İzmir Atölyesi” projesi, kentin 17, 18 ve 19. yüzyıllara ait tarihi ve kültürel değerdeki yazma eserlerini üniversite öğrencileri tarafından restore ediyor. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) işbirliğiyle başlatılan proje, iki ay önce başlamış olup, İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesinden 30 öğrenci, belge restorasyonu, konservasyon teknikleri, kağıt türleri, mürekkep analizleri ve arşiv malzemelerinin dijitalleştirilmesi gibi eğitimlerden geçti. Bu kapsamlı eğitim, öğrencilere teorik ve pratik deneyim kazandırarak, kültürel mirasın korunmasına aktif katkıda bulunmaları için zemin hazırlıyor.

İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ

“Hafıza İzmir Atölyesi”, yalnızca üniversite bünyesinde değil, İzmir ve çevresindeki kurumlar, müzeler, kütüphaneler ve arşivler için de önemli bir işbirliği ve araştırma merkezi olma potansiyeli taşıyor. Bu atölyede, öğrencilerin restore ettiği eserler arasında 1870’li yıllarda yazılmış bir Kuran-ı Kerim ve 20. yüzyılın başlarında hazırlanmış Afyonkarahisar ve Denizli bölgelerini gösteren harita da bulunuyor.

RESTORASYONUN DETAYLARI

İKÇÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve proje sorumlusu Doç. Dr. Özgür Polat, restorasyon eğitiminden geçen 30 öğrencinin, kentteki tarihi eserlerin gelecek nesillere taşınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirtiyor. Polat, detaylı eğitimlerin sürdüğünü ifade ederek, “Eserleri önce inceliyoruz ve ihtiyacın ne olduğunu belirliyoruz. Daha sonra eserin belgelenme süreci var. Kuru temizlik yapıyoruz. Varsa ihtiyaç duyulan eksik noktalarına tamamlama işlemlerini yapıyoruz. İyileştirme ve sağlıklı bir forma kavuşmasını sağlıyoruz. İşlemler tamamlandıktan sonra eseri kütüphaneye ya da sahibine teslim ediyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Ayrıca, restorasyonun hassas bir çalışma olduğunu vurgulayan Polat, “Ülkemizde ciddi anlamda istihdamın eksik olduğu alanlardan biri de restorasyon alanı. Sınırlı sayıdaki üniversitelerde bu konuda eğitim veriliyor. Öğrencilerimiz bu eğitim sayesinde temel düzeyin üzerinde bir eğitim almış olacak.” dedi.

ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİ

Bilgi ve Belge Yönetimi 3. sınıf öğrencisi Zühürt Vardar, restorasyon eğitimi almanın kendisine büyük bir mutluluk getirdiğini ve tarihi korumakla ilgili bir projede yer almanın gurur verici olduğunu aktardı. Eserleri restore ederken büyük bir heyecan duyduğunu ifade eden Vardar, “Zor değil ama el becerisi ve sabır gerektiriyor. Eserleri ıslak ve kuru temizledikten sonra yaptığımız kazımayla eski haline getiriyoruz. Burada her türlü süreci öğreniyoruz. Eserin ilk haliyle son hali arasındaki farkı görünce mutlu oluyoruz.” dedi. Diğer bir 3. sınıf öğrencisi Yunus Emre Kıvrak ise yıpranmış belgeleri restore ederken hissettiği heyecanı paylaşarak, belgelerdeki iyileşmeyi görünce duyduğu mutluluğu dile getirdi.