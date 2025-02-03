Hafızadaki Azalma İçin Kritik Yaşlar

DÜZENLİ HAFIZA KAYBINA DİKKAT

Orta yaşlarda yaşanan hafıza kayıpları, yaşlanma sürecinin doğal bir parçası olarak kabul ediliyor. Ancak yapılan yeni bir çalışma, bilişsel gerilemenin belirgin olarak yaşandığı üç farklı zirve noktasının olduğunu ortaya koyuyor. Bu belirgin artışlar 57, 70 ve 78 yaşlarında gözlemleniyor ve bazı bireylerde daha belirgin bir hale geliyor. Bunun temel nedeni yaşam tarzı olarak öne çıkıyor.

ÇİN’DE YAPILAN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Çin’de gerçekleştirilen bu araştırma, Nature Aging dergisinde yayımlandı. Çalışmada, hızlandırılmış beyin yaşlanması ve nörodejeneratif hastalıklarla ilişkili 13 proteinin beyin seviyeleri ölçüldü. İlginç bir nokta, bu proteinin seviyelerinin hormonlardaki orta yaş düşüşü ile emekliliğin getirdiği değişimlerle bağlantılı olması. Zamanla, bu durumun beynimiz üzerindeki olumsuz etkileri ortaya çıkabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri Bölümü’nden Prof. Barbara J Sahakian, çalışmanın önemli bulgularını şu sözlerle açıklıyor: “Bu değişimlerin etkileri yıllar içinde kendini gösteriyor. Ancak bu etkilerin üstesinden gelme imkanı elimizde.”