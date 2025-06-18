Hafızlık Merasimi’nde Diyanet İşleri Başkanı

DIYANET İŞLERİ BAŞKANI KONYADA İCAZET MERASİMİNE KATILDI

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Konya’da gerçekleştirilen Hafızlık İcazet Merasimi’ne katıldı. Diyanet İşleri Başkanı, bin 255 hafız için Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan şölene katıldı.

TEBRİKLER VE MUTLULUK MESAJI

Programda bir konuşma yapan Erbaş, “Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum” diyerek duygularını ifade etti. En mutlu merasimde olduklarını vurgulayan Erbaş, “Kur’an-ı Kerim’in öğrenildiği ve öğretildiği eğitimin sonunda yapılan merasim de en hayırlı merasimdir. Bundan da daha hayırlısı yoktur. Sizleri tebrik ediyorum. Hafızlarımızı, annelerini, babalarını, hocalarını tebrik ediyorum. Ne büyük bir işi başardınız. Kiminiz 1 yıl kiminiz 2 yıl çalıştınız. Ama istikrarlı bir şekilde çalışmanızın karşılığını bugün İcazet Merasimiyle alıyorsunuz” dedi. Ayrıca, icazetname ile ilgili olarak, “İcazetnameyi benim de altında imzamın olduğu belgenin sağ tarafında besmelenin altında bir ayet, sol tarafında hadisi şerif yazılı, Osmanlı döneminden gelen icazetnameyi uyarlayarak Osmanlı dönemindeki o icazetnameyi ihya ederek bunu yaptık” ifadesini kullandı.

VALİDEN ANLAMLI MESAJ

Konya Valisi İbrahim Akın, bu merasimin sabırla yürütülmüş uzun bir yolculuğun ve inançla örülmüş bir olayın tanıklığı olduğunu ifade etti. Programa, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yanı sıra Konya Valisi İbrahim Akın, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, ilçe müftüleri, diyanet görevlileri, kurum müdürleri, hafızlar, aileleri ve vatandaşlar katıldı.