Hafızlık Yarışması Birincileri Kaymakamı Ziyaret Etti

ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARI KAYMAKAM ODABAŞ’I SEVİNDİRDİ

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmalarında başarılı olan öğrenciler, Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş’ı ziyaret etti. “2. Bölge Genç Nida Hafızlık Yarışması”nda bölge üçüncüsü olan Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Seniha Arslan ile “Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması” Balıkesir il birincisi olan Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Arslan, başarılarını Kaymakam Odabaş ile paylaştı.

ZİYARETTE HAZIR BULUNANLAR

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Rasim Girgin, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Bulduk, Turhan Dökmecioğlu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mustafa Pala ve Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni Büşra Şentürk de yer aldı. Kaymakam Ahmet Odabaş, genç hafızları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

HAFIZLIK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Öğrencilerin bu önemli başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Odabaş, hafızlık eğitiminin sabır, azim ve disiplin gerektirdiğini belirtti. Manevi değerlerin gençler için taşıdığı öneme vurgu yapan Odabaş, hafız öğrencilerin gösterdiği başarıdan gurur duyduğunu ve bu tür yarışmaların gençlerin motivasyonunu artırarak gelecekte daha büyük başarıların temelini oluşturduğunu söyledi.