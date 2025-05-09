Hafriyat Kamyonu Uçmaya Ramak Kala Durdu

KAMYONUN KAZASI HAFİF HASARLA ATLATILDI

Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafriyat kamyonu, orta bariyeri aşarak ilerlerken üst geçidin bariyerine çarparak durdu. Kaza, Antakya çevre yolu Günyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Oruçbey Lojistik’e ait Man marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle öncelikle orta refüjü aştı ve karşı şeride geçti.

Kamyon, orta refüjdeki elektrik direğini de devirdikten sonra kenar bariyerlerine çarparak uçma tehlikesi atlattı. Olay yerine hızlıca sağlık, 112 acil ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

FECİ SONUÇLAR ENGELLENDİ

İtfaiye ekipleri, kamyonun motor kısmında meydana gelen yangına da müdahale etti. Kazanın gerçekleştiği esnada, aracın şerit değiştirmesi sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi, olası büyük bir facianın önüne geçti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.