Haberler

Hafriyat Kamyonu Uçmaya Ramak Kala Durdu

KAMYONUN KAZASI HAFİF HASARLA ATLATILDI

Hatay’da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir hafriyat kamyonu, orta bariyeri aşarak ilerlerken üst geçidin bariyerine çarparak durdu. Kaza, Antakya çevre yolu Günyazı Mahallesi’nde meydana geldi. Oruçbey Lojistik’e ait Man marka hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle öncelikle orta refüjü aştı ve karşı şeride geçti.

Kamyon, orta refüjdeki elektrik direğini de devirdikten sonra kenar bariyerlerine çarparak uçma tehlikesi atlattı. Olay yerine hızlıca sağlık, 112 acil ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

FECİ SONUÇLAR ENGELLENDİ

İtfaiye ekipleri, kamyonun motor kısmında meydana gelen yangına da müdahale etti. Kazanın gerçekleştiği esnada, aracın şerit değiştirmesi sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi, olası büyük bir facianın önüne geçti. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin Ovası Obruk Tehlikesi Altında. MARDİN’de su kaynakları azalıyor. Uzmanlar, bilinçsiz sulamanın etkisi vurguladı. Tarımsal sulama kriz noktası haline geldi. Enerji ve su yönetimi...

Mardin'in Artuklu ilçesinde su kaynaklarındaki azalma ve hatalı sulama yöntemleri obrukların oluşmasına sebep oluyor. Uzmanlar, aşırı su tüketiminin tarımdaki verimliliği düşürebileceği konusunda uyarıyor.
Haberler

Doğu Karadeniz Projesi Destekli Sıvat Dağıtımı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, hayvan refahını artırmayı amaçlayan bir proje çerçevesinde 25 sıvat dağıtıldı. Bu adım, meralardaki otlatma verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.