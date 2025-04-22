Hafriyat Kamyonu Uçuruma Devrildi

FREN ARIZASI SONUCU KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Hatay’ın Defne ilçesinde meydana gelen kaza, fren arızası yaşayan hafriyat kamyonunun uçuruma devrilmesiyle gerçekleşti. H.Y. (28) tarafından kullanılan 28 K 5889 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Yayladağı yolunda bulunan Döver Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kamyon, bu sırada Büyükşehir Belediyesine ait su deposunun güvenlik kulübesine çarpma gerçekleştirdi.

KAZA YERİNE ACİL EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi ve 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Kazada, sürücü H.Y. ve su deposunun güvenlik görevlisi Mehmet Çakrak (51) yaralandı. Ekiplerin yürüttüğü kurtarma çalışmaları sonrası yaralılar, Defne Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak ne yazık ki Çakrak, hastanede hayatını kaybetti. H.Y.’nin durumunun ise ağır olduğu bilgisi geldi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kaza anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, freni arızalanan kamyonun yoldan çıkarak uçuruma devrildiği anlar net bir şekilde gözler önüne seriliyor.