Hafriyat Kamyonu Yön Levhasına Çarptı

KAZA ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Çankaya ilçesinde, bir hafriyat kamyonunun damperi yön levhasına çarparak kazaya neden oldu. Olayda yön levhasının kamyonun üzerine düşmesi sonucunda kamyonda hasar meydana geldi. Kaza, öğle saatlerinde Cevizlidere Mahallesi Osman Tan Caddesi’nde bulunan Gökkuşağı Alt Geçidi’nde gerçekleşti.

KAMYONUN DAMPERİ AÇILDI

İnşaat malzemeleriyle yüklü 06 DVC 148 plakalı hafriyat kamyonu, alt geçide yaklaşırken damperi açıldı. Bir süre açık kalan damperle devam eden kamyon, yön levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, üzerindeki levha kamyonla birlikte sürüklendi. Kamyonun sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

