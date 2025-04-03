Hafsanur Sancaktutan’ın Başarı Dolu Kariyeri

GENÇ OYUNCU HAFZANUR SANCAKTUTAN’IN BAŞARILARI

Henüz genç yaşına rağmen birçok projede yer alarak ismini duyuran 25 yaşındaki Hafzanur Sancaktutan, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekimleri gerçekleşen Siyah Kalp dizisinde Melek karakterini canlandırıyor. Genç oyuncu, sadece televizyon dünyasında değil, aynı zamanda global markaların da dikkatini çekiyor. Bu yıl bir saç bakım markası ve bir deri markasıyla anlaştığı belirtilen güzel oyuncunun, bu iki anlaşmadan tam 30 milyon TL kazandığı iddia ediliyor.

GELECEKTE DAHA BÜYÜK PROJELER

Hafzanur Sancaktutan, genç yaşta elde ettiği bu büyük başarılarla dikkatleri üzerine çekiyor. Hem televizyon projeleri hem de marka reklam yüzü olarak gelecekte daha büyük işler başarmaya aday gösteriliyor. Geçtiğimiz haftalarda Elle dergisine konuk olan oyuncu, “Masum kalmaya önem verir misin?” sorusuna yanıt verirken, “Elimden geleni yapıyorum. Masumiyet dediğimiz şey saflıktır aslında. İnsan hayattaki tüm kötülüklere rağmen içindeki o temiz ve saf kalan yeri koruyabiliyorsa umudunu da kaybetmez, tutunur. Ben içimdeki o saf alanı korumaya, yeşertmeye devam ediyorum. Benim içimdeki çocuğu yaşatabilmemin tek bir amacı var, o da ileride sahip olacağım çocuğumla, şu an içimde hep var olan çocuğu tanıştırabilmek ve onları arkadaş yapabilmek,” şeklinde bir açıklamada bulundu.