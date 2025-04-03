Hafsanur Sancaktutan’ın Kazancı Merak Ediliyor

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN YENİ BAŞARILARI

Son zamanlarda hem oyunculuk yetenekleri hem de özel hayatıyla sık sık göz önünde olan Hafsanur Sancaktutan, şimdi de kazancıyla dikkatleri çekiyor. Genç yaşına rağmen pek çok dizi ve projede yer alan başarılı oyuncunun, özellikle yaptığı reklam anlaşmaları ve marka iş birliklerinden elde ettiği gelirler büyük bir merak konusu oldu. Peki, Hafsanur Sancaktutan aylık olarak ne kadar kazanıyor? Hangi markalarla işbirliği yaptı? İşte bu soruların yanıtları…

REKLAM ANLAŞMALARIYLA BÜYÜK GELİRLER

Son dönemin parlayan yıldızlarından Hafsanur Sancaktutan, yalnızca oyunculuğuyla değil, kazancıyla da gündemde kalmaya devam ediyor. Güzelliği ve etkileyici ekran performansıyla birçok markanın dikkatini çeken ünlü oyuncunun yaptığı reklam anlaşmaları oldukça dikkat çekici gelirler sağladı. 2025 yılı itibarıyla, Hafsanur Sancaktutan bir saç bakım markası ve bir deri markasıyla gerçekleştirdiği iki büyük reklam kampanyasından toplamda 30 milyon TL gelir elde etti. Bu anlaşmalar, medya dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.

KAZANÇ GRAFİĞİ YÜKSELİYOR

Geçmiş yıllara bakıldığında, Sancaktutan’ın kazanç grafiği yüksek bir ivme ile devam ediyor. 2021 yılında bir kozmetik firmasıyla gerçekleştirdiği kampanyadan 1 milyon TL kazanması, ardından 2024 yılında bir ayakkabı markasının yüzü olarak 10 milyon TL gelir elde etmesi, oyuncunun kariyerindeki gelişmelerin birer göstergesi. Hafsanur Sancaktutan, projeleriyle kazancını her geçen gün artırmaya devam ediyor.