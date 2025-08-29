Hafta Sonu Bankalar Açık Mı?

HAFTA SONU BANKACILIK İŞLEMİ ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Bankacılık işlemlerini yüz yüze yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonu bankaların çalışma saatleri hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle “Cumartesi günü bankalar açık mı?” ve “Hafta sonu hangi bankalar hizmet veriyor?” gibi sorular, en çok ilgi gören konular arasında. Şubeden işlem gerçekleştirmek isteyenler, hafta sonu mesai saatlerini titizlikle takip ediyor.

CUMARTESİ GÜNLERİ BANKA ŞUBELERİ

Cumartesi günleri, çoğu bankanın hizmet vermediği biliniyor. Ancak bazı şubeler istisnai durumlarla açık kalabiliyor. Özellikle alışveriş merkezleri (AVM) ve havaalanlarında yer alan banka şubeleri, hafta sonu belirli saat dilimlerinde hizmet sunmaya devam ediyor. Bu özel konumdaki şubeler genellikle 10.00 ile 22.00 saatleri arasında işlem yapmak isteyen müşterilere açık oluyor.

Hafta sonu hizmet veren bankalar genellikle alışveriş merkezleri veya havaalanları gibi özel lokasyonlarda faaliyet gösteren şubelerdir. Çoğu banka cumartesi ve pazar günleri kapalı olabilirken, bazıları belirli saatlerde müşterilerine hizmet sunmayı sürdürüyor. Genel olarak açık olabilen bankalar, 10.00 – 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Ancak gitmek istediğiniz şubenin açık olup olmadığını öğrenmek için müşteri hizmetlerini aramak ya da resmi web sitesinden kontrol etmek faydalı oluyor. Bankalar, hafta içi (Pazartesi – Cuma) ise genellikle 09.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Fakat öğle arası sebebiyle bazı işlemler belli saat dilimlerinde gerçekleştirilemiyor. Banka çalışma saatleri lokasyona göre değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla işlem yapmadan önce ilgili banka şubesinin çalışma saatlerini kontrol etmek yararlı olacaktır.