“Hafta Sonu, D-Smart’la Dolu Dolu” “Hafta Sonu D-Smart İle Eğlence”

D-SMART’IN KOMEDİ FİLMİ GÖSTERİMİ

D-Smart, seyircileri beyaz perdeden başarılı yapımlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta sonu “Çirkin Şansı”, “Kardeşim Benim 1” ve “Çakallarla Dans 4” adlı komedi filmleri, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatacak.

ÇİRKİN ŞANSI: YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği “Çirkin Şansı” filminde, Eylil Öztürk, Soydan Soydaş, Halil İbrahim Göker, Aylin Kabasakal, Hilmi Erdem, Nilgün Kasapbaşoğlu, İlkin Tüfekçi ve Doğa Konakoğlu gibi tanınmış isimler yer alıyor. Film, çiçek satarak yaşamını sürdüren Pembe’nin hikayesini anlatıyor. En büyük hayali süperstar Berke ile tanışmak olan Pembe, talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeder ve arafta kalır. Yanlışlıkla öldüğü için ikinci bir şansa sahip olan genç kadın, bu defa Berke’nin sevgilisi olarak yeni bir yaşama uyanır. Hayallerinin peşinden koşarken karşılaştığı engellerle hayatta kalma mücadelesi devam eder. “Çirkin Şansı”, 1 Kasım Cuma günü saat 20.00’de TV’de ilk kez MovieSmart Türk’te yayınlanacak.

KARDEŞLERİN SORUMLULUĞU: GEÇMİŞ VE GÜVEN

Mert Baykal’ın yönetmenliğini yaptığı “Kardeşim Benim 1” filminde, Burak Özçivit, Murat Boz ve Aslı Enver gibi isimler bir araya geliyor. Sakin ve gizemli alternatif müzik sanatçısı Hakan ile neşeli pop yıldızı kardeşi Ozan arasındaki sorun, yıllardır devam eden bir soğukluğa yol açmıştır. Annelerini küçük yaşta kaybeden kardeşler, babalarının düğün şarkıcılığı ile geçen göçebe hayatında farklı yollar seçmiştir. Hakan, Ozan’ın tüm sorumluluklarını üstlenerek erken olgunlaşırken, Ozan çocuk kalmayı sürdürür. Babalarının cenazesi, iki kardeşi bir araya getirir fakat geride bıraktığı vasiyet, her şeyi değiştirecek ve ilişkilerini sorgulamaya itecektir. “Kardeşim Benim 1”, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da izleyicilerle buluşacak.

HAZİNE AVINDA MACERA DOLU ANLAR

Murat Şeker’in yönettiği “Çakallarla Dans 4” filminde Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçin, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu, Tim Seyfi ve Derya Şensoy gibi yetenekli oyuncular rol alıyor. Film, ekonomik sıkıntılar yaşayan muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet’in hikayesini kuruyor. Uyum sağlamakta zorlanan dört arkadaş, Berber Hüseyin’in önerdiği çılgın bir plan ile hayatlarını değiştirmek ister. Hüseyin’in Almanya’daki dayısının oğlunun vefatında bıraktığı belirsiz bir harita, onların hazine avına çıkmalarına yol açar. Hedeflerine ulaşmak için Edirne’ye doğru yola çıkan kahramanlarımız, bu yolculukta keyifli anlar yaşamayı umuyor. “Çakallarla Dans 4”, 3 Kasım Pazar günü saat 20.00’de MovieSmart Türk ve D-Smart GO’da komedi severlerle buluşmayı bekliyor.