Hafta Sonu Fazladan Uykunun Sağlık Faydaları

HAFTA SONU UYKU İHTİYACI VE DEPREZYON RİSKİ

Çin’deki Chengdu Üniversitesi’nde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, hafta sonları birkaç saat fazla uyumanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerini ortaya koyuyor. 327 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, iş hayatındaki yetersiz uykunun etkilerini telafi etmenin, hafta sonları alınan fazla uykunun depresyon riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, Cumartesi ve Pazar günleri bir saat fazladan uyuyanların depresyon riski yüzde 30 düşerken, bir ila iki saat arasında ek uyku alanlar için bu oran yüzde 62’ye kadar çıkıyor.

EK UYKU VE SAĞLIK KAZANIMLARI

Bilim insanları, iki saate kadar olan ek uykunun vücudun hormon düzenlemesinde etkin rol oynadığını ve stres seviyelerini düşürdüğünü belirtiyor. Bununla birlikte, iki saatten fazla uyumanın ek bir fayda sağlamadığı da ifade ediliyor. Araştırma ekibi, “Hafta sonu telafi uykusu ile depresyon riskinin azalması arasında güçlü bir ilişki tespit ettik. Bu, özellikle iş günlerindeki uyku eksikliğinin olumsuz etkilerini hafifletmede etkili oluyor,” şeklinde bir açıklama yaptı. Uzmanlar, fazladan uyumanın özellikle 40-60 yaş arasındaki bireyler ve erkekler için daha fazla fayda sağladığına dikkat çekiyor. Erkeklerde, ek uykunun testosteron seviyelerini artırarak depresyona karşı koruyucu bir etki gösterdiği tahmin ediliyor.

UZUN SÜRE UYUMANIN RİSKLERİ

Uyku eksikliğinin depresyon, kilo artışı ve ömür kısalması gibi olumsuz sağlık etkileri olduğu uzun süredir bilinmektedir. Chengdu Üniversitesi’nin araştırması, hafta içi yoğun çalışan ve uyku düzeni bozulmuş modern bireylere pratik bir çözüm sunuyor: Hafta sonları daha fazla uyumak. Uzmanlar, geç kalkmanın vücudun hücresel onarımında etkin rol oynayan REM uykusu süresini artırdığını, bu durumun ise genel sağlık üzerinde olumlu yansımalara yol açtığını ifade ediyor. Ancak araştırmacılar, uzun süre uyumanın bazı sağlık sorunlarına neden olabileceği konusunda da uyarıda bulunuyorlar. American Geriatrics Society Dergisi’nde yayımlanan başka bir çalışmaya göre, akşam 10’dan sonra yatakta uzun süre kalmanın demans riskini artırabileceği belirtiliyor.