Hafta Sonu Hava Durumu Önemli

HAFTA SONU HAVA DURUMU İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

Türkiye’nin dört bir yanındaki milyonlarca kişinin hafta sonunu planlarken, hava durumu büyük bir öneme sahip. Eylül ayının başlangıcında sıcaklıkların düşüş göstermesi ve bölgeler arası yağış olasılıklarının artmasıyla birlikte, bu hafta sonu hava şartları nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki hava durumunun detaylarına bakalım. Eylül ayının ilk haftasında, Türkiye genelinde hava sıcaklıklarında kademeli bir azalma gözlemleniyor. Özellikle hafta sonuna yaklaşırken bazı bölgelerde yerel yağışların meydana gelmesi ön görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 5-7 Eylül 2025 tarihleri için İstanbul, Ankara ve İzmir’deki hava durumu şehirler arasında farklılık gösterecek. Özellikle Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde yerel sağanak yağışların etkili olması beklenirken, Ege Bölgesi’nde yaz havası hâlâ devam ediyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu hava mevsim normallerine yakın olacak. Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava göreceğiz ve yerel sağanak yağışlar yaşanabilir. Özellikle öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası’nın bazı bölgelerinde kısa süreli yağışlar mümkün. Rüzgar kuzeyden orta kuvvette esecek. Pazar günü ise yağış olasılığı düşük, hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar 27-28°C civarında seyredecek. Dışarıda zamanı değerlendirmek isteyenler için pazar günü elverişli bir seçenek sunuyor. Ancak nem oranının yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklığın birkaç derece daha fazla olması bekleniyor.

İZMİR’DE GÜNEŞLİ BİR HAFTA SONU

İzmir’de hafta sonu hava oldukça sıcak ve güneşli geçecek. Bölgenin genelinde yağış beklentisi yok. Cumartesi ve pazar günleri açık bir hava hâkim olacak. Gün içindeki sıcaklıkların 32-33°C seviyelerine kadar çıkması muhtemel. Gece sıcaklıkları ise 21-22°C civarında seyrediyor. Bu durum özellikle sahil bölgelerinde serin akşam yürüyüşleri ve sosyal etkinlikler için oldukça uygun ortamlar yaratıyor. Hafta sonu deniz keyfi yapmayı düşünenler için rüzgar hafif esecek ve deniz suyu sıcaklıkları yaz aylarındaki seviyelere yakın kalacak.

ANKARA’DA YAĞIŞLI BİR HAFTA SONU

Ankara’da hafta sonu hava durumu, yazdan sonbahara geçişin tipik bir örneğini sergileyecek. Cumartesi sabahı açık bir hava beklenirken, öğleden sonra özellikle yüksek kesimlerde sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde yağışların artması mümkün. Pazar günü ise gök gürültülü sağanak yağış olasılığı daha yüksek. Meteoroloji, pazar günü Ankara ve çevresi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Sıcaklıklar 26-28°C arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 15°C civarına düşerek serin bir atmosfer yaratacak.

GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

Türkiye genelinde hafta sonu hava durumu değişkenlik gösterecek. Karadeniz ve İç Anadolu’da yerel yağışlar etkili olabilirken, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde güneşli hava devam edecek. Marmara Bölgesi, zaman zaman bulutlu bir havayı ve cumartesi günü kısa süreli sağanak yağışları deneyimleyebilir. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da ise yağış beklenmiyor. Ancak gece sıcaklıklarının düşeceği bu bölgelerde yaşayanların serin havalara karşı hazırlıklı olması tavsiye ediliyor. Hafta sonu Türkiye’nin bazı yerlerinde yağış görülebilir. Özellikle İstanbul’da cumartesi günü kısa süreli sağanak yağış ihtimali söz konusu. Ankara’da pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar muhtemel. Ancak İzmir, Antalya, Mersin gibi kıyı illerinde hafta sonu boyunca yağış yok. Bu illerde sıcaklıklar yüksek, hava açık olacak. Özellikle Ankara çevresindeki etkili olabilecek yağışlar nedeniyle açık hava etkinlikleri planlayanlar dikkatli olmalı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu yağış beklenen bölgeler arasında İç Anadolu’nun kuzeyi ve Marmara’nın doğusunu belirtiyor. Bu durum özellikle cumartesi akşam saatlerinden itibaren Ankara, Eskişehir, Bolu gibi yerlerde etkili olacak. İstanbul’da cumartesi günü kısa süreli yağış geçişleri olsa da, pazar yağış beklenmiyor. İzmir yine yağış ihtimali taşımıyor. Hafta sonu planı yapacak olan kişilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ilçe bazlı tahminlerine göz atmaları faydalı olacaktır.