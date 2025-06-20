Hafta sonuna geldiğimizde, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri “Hafta sonu marketler açık mı?” ve “Cumartesi, Pazar marketler saat kaçta açılıyor?” soruları oluyor. Haftalık alışveriş planlarını yapanlar için marketlerin çalışma saatleri oldukça önemli bir konu.

hafta sonu market açılış saatleri

Hafta sonu alışveriş etmek isteyenler için BİM, A101, ŞOK, Migros gibi market zincirleri, düzenli olarak açık kalmaya devam ediyor. Cumartesi günleri bu zincir marketler genellikle sabah 09:00’da başlıyor ve akşam 21:00’e kadar hizmet veriyor. Ülkenin bazı büyük şehirlerinde ya da alışveriş merkezlerindeki marketlerde bu saatler 22:00’ye kadar uzayabiliyor. Online market hizmetleri ise hafta sonları dahil sabah 07:00’den gece 24:00’e kadar sipariş alıyor ve teslimat yapıyor.

pazar günleri market saatleri

Pazar günleri, Türkiye genelinde resmi bir kısıtlama olmaması halinde marketler sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında çalışıyor. BİM marketler zinciri, Pazartesi’den Pazar’a her gün 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101 de aynı şekilde, her gün bu saatler arasında faaliyet gösteriyor, ancak bazı bölgelerde 10:00 ile 22:00 saatleri arasında da açık olabiliyor.

diğer market zincirlerinin çalışma saatleri

ŞOK marketler zinciri, haftanın tüm günlerinde 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet veriyor. Diğer marketlerde olduğu gibi, belirli bölgelerde 10:00 ile 22:00 saatleri arasında da açık bulunabiliyorlar. Migros marketler zinciri de, haftanın her günü 09:00 – 21:00 saatleri arasında hizmet sunuyor. Ayrıca, Migros Hemen ve Sanal Market üzerinden yapılacak siparişlerde, yoğunluk durumuna göre 00:00’a kadar online hizmet sağlanıyor. Carrefour marketler zinciri ise, her gün 10:00 – 22:00 saatlerinde hizmet vermekte.