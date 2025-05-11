Hafta Sonu Rafting Tutkunları Sürprizle Karşılaştı

ADRENALİN TUTKUNLARI ANNE KUTLAMASIYLA BULUŞTU

Hafta sonunu rafting yaparak değerlendirmek isteyen adrenalin tutkunları, Anneler Günü sürpriziyle karşılaştı. Melen Çayı’ndaki rafting tesisleri, maceraseverleri misafir etmeyi sürdürüyor. Türkiye’nin değişik noktalarından gelen 150 adrenalin tutkunu, son hazırlıkların ardından Rafting İl Temsilciliğinin hazırladığı sürprizle karşılaştı.

RAFİNG TEMSİLCİSİNDEN DUYGULU KONUŞMA

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, Melen Çayı’na indirilmeyi bekleyen botlardan birine binerek ziyaretçilerin Anneler Günü’nü kutlayan bir konuşma yaptı. Bugünün sıradan bir gün olmadığını ifade eden Tepe, “Bugün Anneler Günü ama bizim için her gün Anneler Günü. Vefakar, cefakar, emektar sevgi ve saygının en iyisini hak eden tüm annelerimizin gününü kutluyorum.” dedi. Tepe’nin bu duygu dolu konuşmasına alkışlarla destek veren ziyaretçiler arasındaki annelere çiçekler verildi.

16 KİLOMETRELİK PARKURDA HEYECAN DOLU ANLAR

Etkinliğin finalinde, maceraseverler 16 kilometrelik parkurda rafting yapmanın heyecanını yaşadı. Katılımcılar, hem doğanın tadını çıkardı hem de Anneler Günü’nü unutulmaz anlarla süsledi.